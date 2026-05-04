Turismo Salerno corre | boom di incassi dalla tassa di soggiorno
A Salerno il settore del turismo registra segnali molto favorevoli, con un incremento evidente delle presenze turistiche. I dati mostrano anche un aumento dei ricavi derivanti dalla tassa di soggiorno, indicando una crescita dell’indotto economico legato al settore. Questa tendenza positiva si riflette in un aumento delle entrate e in una maggiore attività nel comparto alberghiero e ricettivo della città.
Segnali più che positivi per il turismo a Salerno, dove i dati confermano una crescita significativa delle presenze e dell’indotto economico. Secondo quanto emerge dal sistema SIOPE della Ragioneria dello Stato – come riportato oggi dal quotidiano Il Mattino – in un arco temporale ristretto, tra.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie correlate
Tassa di soggiorno: boom di incassi, l’Italia sale a 1,2 miliardi? Cosa sapere L'Italia raggiunge 1,2 miliardi di euro di gettito dalla tassa di soggiorno nel 2026.
"La tassa di soggiorno sostenga il turismo"Gli albergatori non sono d’accordo sull’utilizzo dell’imposta di soggiorno per progetti legati alla sicurezza.
Panoramica sull’argomento
Salerno citta turistica: ad aprile boom di presenze e di incassi con la tassa di soggiornoStampaNumeri da record per il turismo a Salerno. Dal sistema Siope della Ragioneria dello Stato, la piattaforma nazionale che registra i flussi di cassa degli enti pubblici, emerge – come riporta il q ... salernonotizie.it
Turismo a Salerno, attese alte per i ponti del 25 aprile e 1° maggioSalerno guarda con ottimismo ai prossimi ponti festivi di primavera. In vista delle giornate del 25 aprile e del 1° maggio, il comparto turistico si ... zon.it