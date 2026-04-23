Tassa di soggiorno | boom di incassi l’Italia sale a 1,2 miliardi

Nel 2026, l’Italia ha totalizzato circa 1,2 miliardi di euro derivanti dalla tassa di soggiorno, un incremento rispetto agli anni precedenti. Le città di Milano e Roma sono le principali destinazioni con gli incassi più elevati, grazie anche all’aumento delle tariffe applicate ai visitatori. Questi dati si riferiscono ai bilanci comunali e riflettono un maggior afflusso di turisti nelle principali mete italiane.

? Cosa sapere L'Italia raggiunge 1,2 miliardi di euro di gettito dalla tassa di soggiorno nel 2026.. Milano e Roma guidano gli incassi con aumenti tariffari per i bilanci comunali.. Nel 2026 la tassa di soggiorno in Italia tocca i 1,2 miliardi di euro di gettito complessivo, con 1.411 comuni coinvolti e 24 nuovi territori che entrano ufficialmente in gioco dopo l’aumento delle tariffe in molte località. L’instabilità politica globale sta ridisegnando le rotte del turismo domestico. Molti viaggiatori italiani, spinti dal timore di rincari improvvisi o cancellazioni di voli, preferiscono restare nella Penisola. Tuttavia, il risparmio promesso dalle vacanze in patria rischia di svanire sotto la pressione dei bilanci comunali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tassa di soggiorno: boom di incassi, l’Italia sale a 1,2 miliardi Notizie correlate Boom tasse di soggiorno: l’Italia punta a 1,2 miliardi nel 2026Il gettito derivante dal contributo di soggiorno in Italia sta vivendo una crescita senza precedenti, con le previsioni per il 2026 che indicano un... Leggi anche: Milano, stangata sugli hotel: da aprile la tassa di soggiorno sale a 12 euro a notte (ecco chi pagherà di più) Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tassa di soggiorno, aumentano i Comuni che la introducono: dove costa di più; Tassa di soggiorno, boom in Italia: 1.411 Comuni la applicano. Tra new entry e più cari; Melendugno boom turistico 2025: +26% tassa di soggiorno e crescita record di presenze straniere -; Affitti brevi, Airbnb vale 17 milioni per Firenze ma la crescita rallenta. Tassa di soggiorno, in quattro anni gli studentati hanno pagato in totale poco più di 300mila euroEd è questo che sostieni quando scegli di aiutarci: un lavoro fatto di controlli, fonti, tempo e firme. Con due caffè al mese sostieni il nostro impegno e contribuisci a tenere in piedi ... firenzetoday.it Tassa di soggiorno, sempre più Comuni la applicano: dove si paga di più e quanto incide sui turistiLa tassa di soggiorno si espande in Italia, coinvolgendo sempre più Comuni e generando un gettito in forte crescita, ormai oltre 1,2 miliardi di euro ... fanpage.it Telenord. . Tassa d'imbarco, la replica: "Accreditarsi come eroi perché fate il vostro dovere lo trovo incredibile" "Sono state dette cose non rispondenti al vero. Anche sulla tassa d'imbarco ne fate un racconto che non corrisponde alla realtà." "I comitati del p - facebook.com facebook Tassa di soggiorno, Termoli ha raccolto la maggior parte dei 432 mila euro di introiti raccolti nel 2025 in Molise. Da aprile anche a Capracotta si paga 2 euro a notte. #IoSeguoTgr x.com