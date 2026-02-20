La tassa di soggiorno sostenga il turismo

L’associazione degli albergatori si oppone all’uso della tassa di soggiorno per finanziare progetti di sicurezza. La causa è la convinzione che questa imposta dovrebbe servire a migliorare i servizi turistici e non a coprire spese non direttamente legate all’accoglienza. Recentemente, alcuni enti locali hanno deciso di destinare parte dei fondi raccolti a potenziamenti delle forze dell’ordine e telecamere di sorveglianza. Questa scelta crea tensioni tra chi gestisce le strutture ricettive e le amministrazioni comunali.

Gli albergatori non sono d'accordo sull'utilizzo dell'imposta di soggiorno per progetti legati alla sicurezza. Adac Feralberghi, l'associazione che a Cesenatico conta oltre 200 delle circa 300 strutture ricettive presenti in città, al pari di altre associazioni, esprime una forte contrarietà e anche una certa preoccupazione. "Occorre fare chiarezza dice Alfonso Maini, presidente di Adac , perché è doveroso da parte nostra intervenire sulla possibilità di sottrarre risorse al turismo per destinarli alla sicurezza. Il recente "Decreto Meloni", introduce questa possibilità per le Amministrazioni comunali, tuttavia noi albergatori, pur comprendendo l'importanza del tema per le città turistiche, come associazione non condividiamo questa impostazione.