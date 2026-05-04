Turismo Rigenerativo | oltre la sostenibilità per guarire il pianeta

Il turismo rigenerativo rappresenta un nuovo approccio rispetto al tradizionale turismo sostenibile, con l’obiettivo di riparare e migliorare gli ecosistemi colpiti dall’attività umana. Questa strategia si propone di andare oltre la semplice conservazione, favorendo interventi attivi di recupero ambientale e sociale nei luoghi visitati. L’articolo approfondisce come questa nuova modalità possa contribuire a un miglioramento reale delle aree interessate, superando le limitazioni del modello sostenibile.

Per anni abbiamo sentito parlare di turismo sostenibile, ovvero l’idea di viaggiare cercando di non danneggiare l’ambiente o le culture locali. Ma oggi, in un mondo che affronta sfide climatiche e sociali senza precedenti, “non fare danni” non è più sufficiente. È qui che entra in gioco il turismo rigenerativo, un cambio di paradigma radicale: l’obiettivo non è più solo lasciare il luogo visitato così come lo abbiamo trovato, ma lasciarlo visibilmente migliore. Viaggiare in modo rigenerativo significa considerare il turista non come un semplice consumatore di paesaggi, ma come un ospite attivo che contribuisce al benessere dell’ecosistema e della comunità che lo accoglie.🔗 Leggi su Multisapere.com

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