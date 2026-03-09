Vacanze 2026 boom dell’apiturismo | l’Italia guida il turismo rigenerativo
Nel 2026, il settore dell’apiturismo registra una crescita significativa in Italia, con sette turisti su dieci che preferiscono esperienze legate alle api. Uno studio condotto da Unicusano evidenzia i vantaggi di questa tendenza, che coinvolge un numero crescente di persone interessate a scoprire e vivere il mondo delle api durante le vacanze. La situazione rappresenta un incremento rispetto agli anni precedenti.
Nel 2026 esplode l’apiturismo: 7 turisti su 10 scelgono esperienze legate alle api. Uno studio Unicusano ne rivela i benefici. Nel 2026 l’Italia scopre una nuova frontiera del turismo rigenerativo: l’ apiturismo. Un fenomeno in forte crescita che unisce natura, sostenibilità e cultura rurale, attirando un numero sempre maggiore di viaggiatori. Secondo le ultime rilevazioni, 7 turisti su 10 dichiarano di essere attratti da vacanze che includono esperienze legate all’apicoltura, alla produzione del miele e alla scoperta degli ecosistemi agricoli. Un trend che trova nel Belpaese un terreno fertile: con due milioni di alveari e oltre 60 varietà di miele, l’Italia si conferma leader europeo per biodiversità e qualità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Articoli correlati
Turismo a Bergamo, boom delle imprese di alloggio per vacanze: +101% in cinque anniAnalizzando i dati delle iscrizioni alla Camera di commercio, si possono intravedere negli ultimi cinque anni i segni di una profonda trasformazione...
Turismo rigenerativo, il Museo diffuso dei 5 Sensi selezionato come best practiceIl progetto di Sciacca è stato selezionato nella categoria People (“Tourism in Europe can lift up communities”) come esempio di governance e...
Contenuti e approfondimenti su Vacanze 2026 boom dell'apiturismo...
Temi più discussi: Vacanze sulla neve 2026, 9,1 milioni di italiani in pista: boom di arrivi sulle Alpi; Boom della quietcation, la vacanza asociale: Il nuovo lusso è il silenzio; Guerra e turismo, cresce la preoccupazione degli albergatori: I rincari possono frenare le vacanze; Affitti, nuovo aumento dell’1,1% a febbraio: boom a Torino, Roma ai massimi.
Pasqua 2026: dove andare in vacanza? La mappa delle mete sicure tra crisi e rincariPasqua 2026 è alle porte. Scopri dove andare in vacanza a Pasqua 2026 tra nuove opzioni e destinazioni da evitare. informazionescuola.it
PONTI Vacanze di Pasqua 2026, quando chiudono le scuole: calendario e date del rientro in ItaliaDopo il rientro dell’8 aprile, per molti studenti inizierà infatti la fase decisiva verso scrutini finali ed esami di Stato. statoquotidiano.it
VACANZE ESTATE 2026 – Villaggio dei Pini – Gallipoli Cerchi il mix perfetto tra relax, divertimento e mare cristallino Il Villaggio dei Pini è la meta ideale per la tua estate nel cuore del Salento! Richiedi ora un preventivo gratuito e diretto dalla - facebook.com facebook