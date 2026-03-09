Nel 2026, il settore dell’apiturismo registra una crescita significativa in Italia, con sette turisti su dieci che preferiscono esperienze legate alle api. Uno studio condotto da Unicusano evidenzia i vantaggi di questa tendenza, che coinvolge un numero crescente di persone interessate a scoprire e vivere il mondo delle api durante le vacanze. La situazione rappresenta un incremento rispetto agli anni precedenti.

Nel 2026 esplode l’apiturismo: 7 turisti su 10 scelgono esperienze legate alle api. Uno studio Unicusano ne rivela i benefici. Nel 2026 l’Italia scopre una nuova frontiera del turismo rigenerativo: l’ apiturismo. Un fenomeno in forte crescita che unisce natura, sostenibilità e cultura rurale, attirando un numero sempre maggiore di viaggiatori. Secondo le ultime rilevazioni, 7 turisti su 10 dichiarano di essere attratti da vacanze che includono esperienze legate all’apicoltura, alla produzione del miele e alla scoperta degli ecosistemi agricoli. Un trend che trova nel Belpaese un terreno fertile: con due milioni di alveari e oltre 60 varietà di miele, l’Italia si conferma leader europeo per biodiversità e qualità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Vacanze 2026, boom dell’apiturismo: l’Italia guida il turismo rigenerativo

