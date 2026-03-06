Turismo boom di presenze Impennata degli stranieri 60mila arrivati dall’estero

A Carrara il settore turistico sta vivendo un vero e proprio incremento, con un aumento significativo di visitatori provenienti dall’estero. Negli ultimi mesi, sono circa 60.000 gli stranieri che sono arrivati in città, contribuendo a una crescita che ha portato Carrara a diventare una delle mete più frequentate della Toscana. La città del Marmo registra così un notevole aumento di presenze turistiche rispetto al passato.

Il turismo a Carrara non si è limitato a crescere ma ha letteralmente cambiato marcia, trasformando la città del Marmo in una delle destinazioni più gettonate del panorama toscano. Secondo gli ultimi dati Istat, il comparto ricettivo apuano sta attraversando una stagione d'oro, con incrementi percentuali che non solo superano la doppia cifra, ma ridefiniscono il peso specifico della città nelle rotte dei viaggiatori. A fare da traino a questa performance eccezionale è stato il boom dei flussi internazionali, un segnale chiaro di come il fascino delle cave, del centro storico e degli stabilimenti balneari. Se nel 2024 le presenze italiane tra...