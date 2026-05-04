Turismo in Abruzzo al via la procedura telematica per ottenere il codice Cir

In Abruzzo, dal 5 maggio 2026, è possibile richiedere il Codice Cir tramite una procedura telematica. La piattaforma online permette ai cittadini e agli operatori del settore immobiliare di ottenere il codice di riferimento per le locazioni turistiche senza recarsi presso gli uffici fisici. La procedura si svolge attraverso il sistema informativo turistico, semplificando l’accesso e la gestione delle autorizzazioni per le locazioni di breve durata.