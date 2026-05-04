Turismo in Abruzzo al via la procedura telematica per ottenere il codice Cir
In Abruzzo, dal 5 maggio 2026, è possibile richiedere il Codice Cir tramite una procedura telematica. La piattaforma online permette ai cittadini e agli operatori del settore immobiliare di ottenere il codice di riferimento per le locazioni turistiche senza recarsi presso gli uffici fisici. La procedura si svolge attraverso il sistema informativo turistico, semplificando l’accesso e la gestione delle autorizzazioni per le locazioni di breve durata.
In Abruzzo dal 5 maggio 2026 è attiva la procedura telematica che consente ai cittadini ed ai soggetti che si occupano di intermediazione immobiliare di ottenere autonomamente il Codice identificativo di riferimento (Cir) per le locazioni turistiche, attraverso il sistema informativo turistico.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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