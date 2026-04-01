Oggi diverse regioni italiane sono sotto allerta per maltempo. La Puglia è in codice arancione, mentre in Abruzzo è stato emesso un codice rosso a causa di una frana. In alcuni Comuni sono state ordinate la chiusura delle scuole. Le previsioni meteo indicano temporali su più aree del paese, con un'immagine divulgata dal dipartimento della protezione civile.

Varie regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). L’Abruzzo è in allerta rossa. Nella regione è estremamente preoccupante la frana di Silvi, con case e strade danneggiate e la frana è stata causata anche dalle precipitazione di questi giorni. Tre regioni in allerta arancione. Fra queste la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia, codice arancione. Abruzzo, dove c’è una frana: codice rosso Protezione civile, previsioni meteo. Scuole chiuse in vari Comuni

Articoli correlati

Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta. Temporali, mareggiate e vento (per parte del foggiano da codice arancione) Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni d'Italia oggi in allerta per temporali ci sono parti di Lazio e Calabria (immagine di home page tratta da schema diffuso dal...

Puglia, maltempo: allerta arancione per temporali Protezione civile, previsioni meteo. Scuole chiuse in vari ComuniIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore.

Allerta Meteo, 3 giorni di maltempo estremo al Centro/Sud: verso allarme rosso e scuole chiuse!!!

Una raccolta di contenuti su Maltempo fra le regioni oggi in allerta...

Temi più discussi: Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali; Ancora maltempo sull'Italia, venti di burrasca e mareggiate. Nevicate a quote collinari; Maltempo, Occhiuto: Calabria tra le regioni più performanti sulla mitigazione del rischio idrogeologico · ilreggino.it; Lotta al dissesto idrogeologico in Calabria e ondate di Maltempo, il punto in Regione: 140 milioni in quattro anni.

Maltempo oggi sull'Italia, vento piogge e neve in collina: allerta rossa in Abruzzo e arancione in tre regioniAncora una forte ondata di maltempo oggi, mercoledì 1 aprile, si abbatte sull'Italia. Venti di burrasca, pioggia e neve sui 700-900 metri sferzano soprattutto il centro-sud. E in Abruzzo scatta ... adnkronos.com

Allerta meteo, torna il maltempo su diverse regioni: piogge, vento forte (e pure) neve, ecco doveMarzo e aprile, si sa, sono da sempre mesi instabili. Le previsioni per l'1 aprile contano anche un'allerta rossa (per l'Abruzzo), arancione e gialla ... dire.it

Maltempo Abruzzo, Passolanciano isolata dalla neve: oltre un metro in poche ore, mezzi al lavoro senza sosta - facebook.com facebook

Maltempo Abruzzo, spettacolo nevoso a Schiavi d'Abruzzo: il borgo sepolto dalla 'Dama Bianca' | FOTO x.com