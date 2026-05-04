In Italia, l'immunoterapia sottocute per i tumori viene somministrata in pochi minuti, rispetto ai 30 o 60 minuti richiesti finora. La nuova procedura permette di ridurre i tempi di trattamento, offrendo ai pazienti oncologici più spazio nel loro programma quotidiano. Questa tecnica si sta diffondendo nelle strutture sanitarie, migliorando l'esperienza di chi affronta le cure contro il cancro.

Roma, 4 mag. (Adnkronos Salute) - Pochi minuti rispetto agli attuali 30 o 60, che si traducono in più tempo a disposizione per i pazienti oncologici e in una migliore qualità di vita. La breve durata della somministrazione sottocutanea di nivolumab, terapia immuno-oncologica disponibile ora in Italia in questa nuova versione, implica importanti vantaggi, spiega l'azienda produttrice: meno tempo in ospedale da dedicare alla terapia, maggiore flessibilità a parità di efficacia clinica, più efficienza per il Ssn grazie a una migliore gestione delle risorse e degli spazi nei nosocomi. L'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha approvato, in diversi...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori: in Italia l'immunoterapia sottocute, si somministra in pochi minuti

Notizie correlate

Leggi anche: Tumori, come rendere sensibili all’immunoterapia quelli che non rispondono

Tumori invisibili e immunoterapia: li scova una nuova molecolaRendere visibile ciò che, fino a oggi, è rimasto nascosto al sistema immunitario.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Tumore della vescica: nuove prospettive di cura; ‘Chemio a caldo’ raddoppia la sopravvivenza: Candiolo conquista il riconoscimento internazionale per i tumori ovarici; Amianto, ogni anno in Italia 10 mila nuovi casi di tumore; Dal Regno Unito al Policlinico di Sant’Orsola per l'intervento salva vita.

Tumori: in Italia l'immunoterapia sottocute, si somministra in pochi minutiBigagli (Bms): 'Ottenuto ok per nuova formulazione nivolumab e 3 ulteriori indicazioni, obiettivo migliorare sopravvivenza pazienti e qualità di vita' ... adnkronos.com

Undici tumori in aumento tra i giovani. E i fattori di rischio non spiegano tuttoIn particolare, il cancro dell’ovaio e del colon-retto sono in crescita solo negli under50. I nuovi dati, pubblicati sul BMJ Oncology, riguardano il Regno ... repubblica.it

Un nuovo progetto dell’Istituto Tumori Pascale di Napoli punta a prevedere le risposte alle terapie delle pazienti affette dal tumore al seno. Lo studio, che porta la firma dell’oncologo Michelino De Laurentiis, sarà presentato nel corso della prima edizione della - facebook.com facebook

Melanoma e tumori della pelle in aumento: la crema solare non sempre basta x.com