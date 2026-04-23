Tumori come rendere sensibili all’immunoterapia quelli che non rispondono

L’immunoterapia è considerata da alcuni l’ultima frontiera delle terapie contro i tumori. Sebbene abbia dimostrato di essere efficace in molte situazioni, ci sono casi in cui le neoplasie non rispondono ancora ai trattamenti disponibili. La ricerca si concentra ora su come rendere più sensibili a queste terapie le neoplasie resistenti, con l’obiettivo di ampliare le possibilità di cura per un maggior numero di pazienti.

Qualcuno l’ha definita la “quarta gamba” delle cure dei tumori. E non ci sono dubbi che l’immunoterapia possa rappresentare una delle rivoluzioni più importanti dell’oncologia moderna. Con la sua azione, in pratica, si comporta come un “maestro” invisibile per i sistemi di difesa dell’organismo. E pur se non colpisce direttamente il tumore, aiuta il sistema immunitario a riconoscerlo e combatterlo, con risposte che possono portare all’eradicazione della malattia anche in fase avanzata. Le ricerche dicono che questi obiettivi possono essere raggiunti in malattie molto serie, come il melanoma o il cancro del polmone. Attenzione però: se un tipo di lesione può rispondere all’immunoterapia, ci sono tumori solidi che invece non sembrano reagire a questo approccio.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tumori, come rendere sensibili all’immunoterapia quelli che non rispondono Notizie correlate Leggi anche: "Scacco al linfoma", la campagna che svela come la nuova immunoterapia stia rivoluzionando la cura dei tumori del sangue Leggi anche: Tumori ginecologici, Lorusso (Humanitas): "Più guarigioni con immunoterapia e radiochemio" Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Tumori 'freddi' e come scovarli, ecco la nuova strategia contro le neoplasie invisibili; grazie a una molecola, l’immunoterapia potrebbe curare anche i tumori 'freddi'. Tumori, come rendere sensibili all’immunoterapia quelli che non rispondonoScoperto il modo per rendere visibili le cellule cancerogene al sistema di difesa dell’organismo e rendere efficace l’immunoterapia contro i tumori. dilei.it Immunoterapia, tumori riconoscibili grazie a IFOM e UniTOUna nuova strategia per trasformare tumori freddi in bersagli per l'immunoterapia, migliorando opzioni terapeutiche ... controcampus.it Tumori freddi, ecco la molecola che li rende visibili e riapre la strada all’immunoterapia https://notizie.tiscali.it/salute/articoli/tumori-freddi-molecola-immunoterapia-pms2/ - facebook.com facebook Tumori “invisibili” resi attaccabili: la svolta italiana che apre l’immunoterapia a più pazienti x.com