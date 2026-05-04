Tumori Bigagli Bms | Da 50 anni azienda leader in oncologia al via nuova campagna

Da oltre cinquanta anni, una grande azienda farmaceutica si dedica allo sviluppo di terapie per il trattamento dei tumori. Recentemente, ha annunciato l'avvio di una nuova campagna, con l’obiettivo di rafforzare le collaborazioni con istituzioni, associazioni di pazienti e centri di eccellenza distribuiti sul territorio nazionale. L’azienda ha confermato il suo impegno nel settore oncologico, puntando a innovazioni terapeutiche e a una rete di collaborazione consolidata.

(Adnkronos) – "Da oltre cinquant’anni Bristol Myers Squibb è impegnata in oncologia, con l'obiettivo di offrire terapie innovative e costruire una rete solida di collaborazione con istituzioni, associazioni di pazienti e centri di eccellenza in tutta Italia. In questo lungo percorso, l’azienda ha contribuito allo sviluppo di soluzioni all’avanguardia e guarda al futuro con prospettive promettenti. La ricerca continua, infatti, ad aprire nuove strade: sono attualmente in sviluppo diverse piattaforme terapeutiche, ciascuna con più farmaci e possibili combinazioni, pensate per rispondere ai bisogni clinici ancora insoddisfatti. L'obiettivo è duplice: migliorare la prognosi dei pazienti oncologici e, allo stesso tempo, la loro qualità di vita.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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