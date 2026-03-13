Tumori 50 anni di Oncologia medica | nata da ‘incidente di percorso’ durante la II Guerra mondiale

L'Oncologia medica festeggia i suoi primi 50 anni, un traguardo raggiunto dopo uno sviluppo che ha avuto inizio durante la Seconda guerra mondiale. Questa specialità si è evoluta da un metodo iniziale di intervento chirurgico a un campo che oggi comprende terapie avanzate e trattamenti mirati. Nel tempo, ha cambiato approccio e strumenti, diventando una disciplina fondamentale nella lotta contro il cancro.

(Adnkronos) – L'Oncologia medica arriva al giro di boa dei 50 anni e se oggi il cancro non è più solo una questione di 'tagliare il male'. Lo dobbiamo a un incredibile incidente di percorso avvenuto durante la Seconda guerra mondiale. "Tutto ebbe inizio per puro caso il 2 dicembre 1943. La flotta alleata era ancorata nel porto di Bari quando la Luftwaffe tedesca scatenò un inferno di bombe. Tra le navi colpite c'era la John Harvey, che trasportava segretamente un carico di gas iprite (gas mostarda). L'esplosione rilasciò una nube tossica che investì soldati e civili. Ma fu nei giorni successivi che accadde l'imprevedibile: i medici notarono che i sopravvissuti presentavano un crollo drastico dei globuli bianchi (linfociti)". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Tumori: Giornata mondiale, Favo sul valore della nutrizione medica in oncologiaIn occasione della Giornata mondiale contro il cancro, Favo, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia, ha organizzato a...

Emergenza medica durante derby: giovane atleta di 16 anni ricoverato dopo incidente sul campoDomenica 1 febbraio 2026, al termine di una partita di rugby tra le formazioni under 18 di Ancona e Ascoli, si è verificato un incidente grave sul...

Tutto quello che riguarda Tumori 50 anni di Oncologia medica nata...

Temi più discussi: Tumori in Italia: meno nuovi casi del previsto. Ecco i motivi per cui bisogna preoccuparsi per le donne, il Sud e le Isole; Non è mai troppo tardi per prevenire i tumori; Le quattro tipologie di tumore che colpiscono sempre più le donne giovani e perché; Tumore al pancreas: casi in aumento, quali sono i sintomi? |.

Tumore al colon in aumento tra gli under 50. L'allarme dei medici: «Entro il 2040 crescerà dell'80%. L'alimentazione tra le cause, ecco le nuove cure»Le stime degli epidemiologi indicano che, entro il 2040, i tumori del colon a esordio giovanile (sotto i 50 anni) potrebbero aumentare dell'80%. Lancia l'allarme il Policlinico universitario A. quotidianodipuglia.it

Tumori: Airtum, migliora dato di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosiIn Sicilia la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi per tutti i tumori maligni risulta in miglioramento dell' 1,78% per anno nei maschi e dello 0,57% nelle femmine. Tuttavia, si conferma il divario di ... ansa.it

#Capri - La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), con il patrocinio dei Comuni di Capri e Anacapri, invita la cittadinanza all'incontro informativo “Donna… tutto si fa per te!”. Un'occasione preziosa per dialogare con esperti del settore e approfondire i t - facebook.com facebook

Pioggia nera. In Iran è emergenza sanitaria, aumenteranno tumori e demenza x.com