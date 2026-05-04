Tumore ovarico ogni anno in Italia 5.400 nuove diagnosi 

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 5.400 casi di tumore ovarico, considerato uno dei tumori ginecologici più complessi da trattare. La diagnosi riguarda donne di età variabile e rappresenta una delle principali sfide nel campo della salute femminile. La diffusione di questa patologia sottolinea l’importanza di approfondire le conoscenze sulla prevenzione e sui metodi di individuazione precoce.

Sono circa 5.400 le donne che ogni anno in Italia ricevono una diagnosi di tumore ovarico, la forma più insidiosa di neoplasia ginecologica. Una sfida complessa affrontata da strutture all’avanguardia come l’ Irccs di Candiolo, che – a ridosso della Giornata mondiale del tumore ovarico dell’8 maggio – annuncia l’ottenimento della certificazione Esgo, European society of gynaecological oncology. Il riconoscimento per l’Irccs Candiolo. Un riconoscimento prestigioso per il Centro per i tumori dell’ovaio diretto da Luigi Carlo Turco, che “conferma l’impegno costante dell’Istituto di Candiolo nell’offrire alle pazienti le migliori prospettive di cura attraverso l’integrazione tra ricerca scientifica e pratica clinica d’eccellenza”, dichiara Salvatore Nieddu, direttore generale dell’Irccs di Candiolo.🔗 Leggi su Lapresse.it

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