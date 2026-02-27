Bianca Balti | come sta ora la co-conduttrice di Sanremo 2026 dopo la diagnosi di tumore ovarico

Bianca Balti, nota modella e co-conduttrice di Sanremo 2026, ha ricevuto una diagnosi di tumore ovarico. Dopo aver annunciato la diagnosi pubblicamente, ha iniziato un percorso di trattamenti. Attualmente, la modella si trova in fase di recupero e ha condiviso aggiornamenti sul suo stato di salute. La sua situazione resta sotto controllo e monitorata dai medici.

Come sta Bianca Balti, la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026? Sarà lei nella serata del venerdì (quella delle Cover) la co-conduttrice ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini. Un ritorno sul palco dell’Ariston ad un anno di distanza per raccontare come sta dopo la sua malattia. Per fortuna infatti la malattia è in fase di remissione e Balti ha ripreso gradualmente alcuni impegni pubblici e professionali dopo il periodo difficile delle cure. Balti si è anche esposta sulla Giornata mondiale contro il cancro con un post in cui ha raccontato come spesso la sua sensibilità sia stata interpretata come “paranoia”, sottolineando l’importanza di parlare apertamente di malattia e prevenzione. 🔗 Leggi su Tpi.it

