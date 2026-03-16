Il tumore ovarico colpisce 52mila italiane per l’80% diagnosi tardive
In Italia, 52mila donne convivono con un tumore ovarico, e l’80% di esse riceve una diagnosi tardiva, già in fase avanzata. Alla scoperta della malattia, molte di loro devono affrontare un intervento chirurgico seguito da cicli di chemio. La maggior parte delle diagnosi avviene quando il tumore è ormai in uno stadio avanzato.
Tempo di lettura: 2 minuti In Italia 52mila donne vivono con una diagnosi di carcinoma dell’ovaio. Otto su dieci, al momento della diagnosi, presentano una malattia già in fase avanzata e vengono sottoposte a un intervento chirurgico, seguito da una chemioterapia. La sopravvivenza a 5 anni si aggira intorno al 43%. Ma sono in arrivo nuove possibilità di trattamento anche grazie a anticorpi farmaco-coniugati. A fare il punto l’evento scientifico FOLight: Discovering new frontiers in Ovarian Cancer, in corso a Sorrento (NA) per discutere sulle ultime prospettive di trattamento. Il tumore ovarico ogni anno in Italia fa registrare più di 5.400 nuovi casi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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