Tumore ovarico l' ospedale di Negrar attiva un ambulatorio dedicato

Un nuovo ambulatorio dedicato al tumore ovarico è stato aperto nell’ospedale di Negrar. Il carcinoma ovarico rappresenta una delle sfide più difficili in campo oncologico, con l’86% dei casi diagnosticati quando la malattia si trova in stadio avanzato. La struttura intende offrire servizi specifici per la diagnosi e il trattamento di questa patologia, che spesso viene scoperta troppo tardi.

Il carcinoma ovarico, insieme a quello del pancreas, è una delle sfide oncologiche più complesse: l’86% dei casi sono diagnosticati quando la malattia è già avanzata. Pertanto è fondamentale che le donne rispettino i controlli ginecologici annuali e, nel caso di cisti o masse ovariche sospette.🔗 Leggi su Veronasera.it

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