Ospedale di Negrar | il punto nascita apre le porte alle future mamme e non solo con un open day dedicato

Lunedì 4 maggio 2026, dalle 10 alle 17, il punto nascita dell’Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar organizza un open day aperto alle future mamme e alle loro famiglie. L’evento permette di visitare le strutture e conoscere le attività dell’Ostetricia. L’iniziativa si svolge presso l’ospedale di Negrar, con l’obiettivo di offrire un’occasione di incontro e informazione sul percorso nascita.

Lunedì 4 maggio 2026, dalle 10 alle 17, il punto nascita dell’Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar apre le sue porte alle future mamme e alle loro famiglie per un open day dedicato alla conoscenza del percorso nascita e delle attività dell’Ostetricia. L’iniziativa si svolge alla vigilia della.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Università di Firenze apre le porte all’iscrizione: oltre 9000 studenti interessati all’open day con foto**Università di Firenze, l’open day con oltre nove mila iscrizioni: il Polo Morgagni diventa il cuore della presentazione ateneo** Sono passati soli... Open day, mercoledì 25 febbraio l'Università di Siena apre le sue porteArezzo, 16 febbraio 2026 – Mercoledì 25 febbraio l'Università di Siena apre le sue porte a studentesse e studenti, con un appuntamento dedicato... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Un laser robot con intelligenza artificiale per gli interventi di cataratta: l'IRCCS di Negrar primo in Italia; Ospedale di Negrar: il punto nascita apre le porte alle future mamme (e non solo) con un open day dedicato; All'ospedale di Negrar, primo in Italia, nuovo laser robot con IA per trattare la cataratta; Sanità, all’ospedale di Negrar il primo laser robot guidato dall’intelligenza artificiale per interventi alla cataratta. Cataratta, il primo laser robot con IA d’Italia: la rivoluzione a NegrarL’IA entra in sala operatoria e precisamente all'Irccs si Negrar segnando una svolta per l'intervento di cataratta ... veronaoggi.it Ospedale di Negrar, oltre 18 mila pazienti oncologici nel 2025: diagnosi in aumentoSono oltre 18 mila le persone che nel corso del 2025 si sono rivolte all’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar per il percorso di diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie tumorali, con ... rainews.it IRCCS... - IRCCS Ospedale Sacro Cuore / don Calabria di Negrar - facebook.com facebook