Salute 4.0 un naso elettronico potenziato annusa i segnali precoci di tumore ovarico

Un nuovo dispositivo, equipaggiato con intelligenza artificiale, utilizza un sensore avanzato per analizzare i segnali presenti nel sangue. Questo sistema, simile a un

Dalla Certosa a Spaccanapoli: la mappa celeste nascosta di Napoli. All’Archivio di Stato la guida Inaf Servizio Civile, aperto il nuovo bando: 3.145 posti nella Croce Rossa Italiana Scuola Superiore della Magistratura al via con Mattarella. La presidente Sciarra: Boom di partecipanti Un “naso elettronico” potenziato dall’intelligenza artificiale e’ in grado di individuare segnali precoci di tumore ovarico nel sangue con un’accuratezza del 97%, distinguendolo sia dal tumore dell’endometrio sia da campioni sani. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Advanced Intelligent Systems e condotto da Donatella Puglisi e Jens Eriksson della Linkoping University, in Svezia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Tumore al colon retto sotto i 50 anni: i segnali precoci da non sottovalutare, i fattori di rischio, le terapie possibiliSecondo AIGO, la sfida per il futuro in Italia è duplice: da un lato aumentare la partecipazione ai programmi di screening, che rappresentano lo...

Tumore ovarico, l’intelligenza artificiale per ridurre le diagnosi tardiveRidurre le diagnosi tardive di tumore ovarico grazie all’intelligenza artificiale: è questo l’obiettivo della sperimentazione della piattaforma OvAi...

Discussioni sull' argomento La salute degli Ucraini dopo 4 anni di guerra; Prevenzione 4.0: ecco come l’intelligenza artificiale può anticipare la diagnosi delle malattie croniche; La salute spinge i conti di Danone; Spesa farmaceutica tra salute, interessi e veleni.

Come respira tuo figlio Dal naso o dalla bocca Potrebbe sembrarti un dettaglio da poco, ma non lo è affatto perché un bambino che respira bene cresce meglio! Respirare con il naso è fondamentale per la salute e lo sviluppo corretto del bambino: - facebook.com facebook