Altomare Policlinico Campus Bio-Medico | Diagnosi precoce e stili di vita sani sono fondamentali contro il tumore al seno

Altomare, rappresentante del Policlinico Campus Bio-Medico, ha sottolineato come diagnosi precoce e stili di vita sani siano strumenti chiave nella lotta contro il tumore al seno. La nona edizione di un evento dedicato a questa tematica si svolge a Roma e si concentra sulla sensibilizzazione e sulla prevenzione. L'iniziativa si ripete annualmente con l’obiettivo di informare e coinvolgere la comunità sulla prevenzione di questa patologia.

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - “Siamo giunti alla nona edizione proprio perché è un evento che richiama l'attenzione delle donne a fare, come sempre, la prevenzione, perché è fondamentale per poter offrire loro delle corrette cure che permettono una sopravvivenza così alta come nel caso del tumore al seno. Bicinrosa è un evento che ricorda questo, insieme all'importanza dei corretti stili di vita e della mobilità sostenibile, perché fattori come inquinamento, cattiva alimentazione, fumo e abuso di alcol rappresentano rischi maggiori per questo tipo di tumore.” Lo ha detto Vittorio Altomare, direttore dell'Unità di Chirurgia...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Altomare (Policlinico Campus Bio-Medico): "Diagnosi precoce e stili di vita sani sono fondamentali contro il tumore al seno" Leggi anche: Altomare (Ucbm): "Diagnosi precoce e stili di vita sani sono fondamentali contro il tumore al seno" Leggi anche: Prevenzione, a Roma la pedalata del Policlinico Campus Bio-medico contro il tumore al seno