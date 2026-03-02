Tumore al pancreas diagnosi precoce con test della saliva | lo studio con i ricercatori del Giovanni Paolo II
Un gruppo di ricercatori dell'Istituto Tumori di Bari ha condotto uno studio italiano che introduce un nuovo metodo di diagnosi precoce del tumore al pancreas mediante un test della saliva. L’indagine coinvolge tre studiosi e rappresenta un passo avanti nella rilevazione tempestiva di questa forma di tumore. Lo studio si concentra sull’utilizzo di campioni di saliva per individuare segnali precoci della malattia.
C'è anche la firma di tre studiosi dell'Istituto Tumori di Bari nello studio italiano che apre nuove prospettive nella diagnosi precoce del tumore del pancreas. La ricerca, denominata Proph-Ita, riguarda lo sviluppo di un semplice test salivare come strumento in grado di aiutare a intercettare in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
