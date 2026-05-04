Tumore al seno | la sfida per prevedere l’efficacia delle cure

Recenti studi nel campo oncologico stanno esplorando nuovi metodi per valutare l’efficacia delle terapie contro il tumore al seno. Tra le tecniche analizzate, gli esosomi presenti nel sangue vengono esaminati per prevedere la resistenza ai farmaci. Inoltre, la trascrittomica spaziale consente di analizzare i modelli di espressione genica all’interno del tessuto tumorale, offrendo dettagli sulla sua composizione molecolare.

? Cosa scoprirai Come possono gli esosomi nel sangue prevedere la resistenza ai farmaci?. Cosa permette la trascrittomica spaziale di vedere nel tessuto tumorale?. Perché alcune pazienti non rispondono alle nuove terapie biologiche?. Come cambierà la selezione dei farmaci grazie alla biopsia liquida?.? In Breve Grazia Arpino e Antonio Giordano coordinano il vertice internazionale a Ravello.. Progetto IRCCS Fondazione Pascale utilizza trascrittomica spaziale e analisi esosomi.. Protocollo prevede campionamento sangue prima della terapia e dopo l'intervento.. Ricerca mira a identificare biomarcatori per prevenire resistenze ai farmaci ADC.. A...🔗 Leggi su Ameve.eu

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