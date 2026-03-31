nuova variante covid per gli esperti elude le difese immunitarie

Una nuova variante del Covid è stata segnalata, con gli esperti che affermano che questa potrebbe eludere le difese immunitarie. Nonostante la fine delle stagioni influenzali e pandemiche, continuano a emergere notizie riguardanti aggiornamenti sul virus. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione, senza ancora comunicare restrizioni o misure specifiche.

La stagione dell’ influenza, così come quella del Covid, dovrebbero ormai essere finite, eppure le novità non mancano. L’ultima riguarda la scoperta di una nuova variante del virus Sars-Cov2, ossia il responsabile proprio del Covid. Al momento si sta diffondendo con molta rapidità, soprattutto negli Stati Uniti, dove è stata ribattezzata Cicada e sta causando diversi contagi. La nuova variante Cicada. Il nome assegnato è, come sempre, una sigla composta da lettere e numeri, per la precisione: BA.3.2. è già stata ribattezzata, però, Cicada e, nonostante non sia ufficiale, il motivo pare che abbia a che fare con la rapida ascesa di nuovi casi di Covid che sta causando. 🔗 Leggi su Dilei.it

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