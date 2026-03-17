Integratori per oltre 35 mln di italiani | i più gettonati per l’energia e le difese immunitarie

Oltre 35 milioni di italiani assumono regolarmente integratori, soprattutto per aumentare l’energia e rafforzare le difese immunitarie. Molti iniziano la giornata con una dose di supplementi, associandoli spesso a caffè o a prodotti antiage. La preferenza per questi prodotti si riflette nelle vendite e nelle abitudini di consumo quotidiane. Gli integratori più popolari sono quelli destinati a migliorare la vitalità e la protezione del sistema immunitario.

Quanti italiani ormai non iniziano la giornata senza un caffè e una capsula antiage, per fare il pieno di energia o rafforzare le proprie difese immunitarie? Forse facciamo prima a fare il calcolo opposto: 8 connazionali su 10 (85%) hanno utilizzato integratori nell’ultimo anno e 1 su 3 li prende regolarmente tutti i mesi. Insomma solo il 15% non li ha mai usati. Inoltre quasi 8 persone su 10 ritengono che gli integratori abbiano migliorato il proprio benessere. A testimoniarlo è l’indagine ‘Italiani e Integratori alimentari’ realizzata da AstraRicerche per conto di Integratori & Salute, associazione che fa parte di Unione Italiana Food, aderente a Confindustria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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