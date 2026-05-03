Doppia tragedia nei laghi lombardi | morti due ragazzi di 15 e 16 anni allarme Il lago non è il mare

Due giovani di 15 e 16 anni hanno perso la vita in due incidenti distinti nei laghi lombardi, uno nel Lago di Como a Mandello del Lario e l’altro a Desenzano del Garda sul Lago di Garda. L’inizio della stagione balneare si presenta con un bilancio tragico, con il rischio di incidenti che si ripetono in acque considerate generalmente sicure. Le autorità stanno indagando sulle circostanze di entrambi gli eventi.

L’inizio della stagione balneare si apre nel peggiore dei modi sui laghi lombardi. Nel giro di poche ore si contano due giovani morti: uno nel Lago di Como, a Mandello del Lario, e l’altro a Desenzano del Garda, sul Lago di Garda.Due tragedie distinte, ma con dinamiche che riportano al centro un.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Tragedia sulla Sp 15: due morti e quattro feriti nel violento impatto tra due autoAvevano 61 Savina Carbonaro e 68 anni Francesco Berteramo, le due vittime dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 23 aprile,... Terribile doppia tragedia alla Granfondo di Torino di ciclismo: due amatori morti per malori che li hanno colti durante la garaDoppia tragedia oggi, domenica 19 aprile 2026, durante la Granfondo di Torino di ciclismo, a cui hanno partecipato alcune migliaia di appassionati e...