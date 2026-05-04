La finale della Coppa del Mondo di tuffi si è conclusa con alcuni risultati positivi, ma nel complesso l’Italia ha ottenuto prestazioni poco brillanti. La competizione si è svolta a Pechino e ha visto protagonisti alcuni atleti italiani, tra cui Giovannini e Conte, che si sono distinti come i migliori rappresentanti del team nazionale. Tuttavia, le prestazioni complessive del paese sono state considerate sotto le aspettative, lasciando un senso di delusione.

La tre giorni della Super Final della Coppa del Mondo di tuffi non ha portato enormi sorrisi in casa Italia. La spedizione azzurra era priva di alcune delle sue stelle, vedi le assenze Chiara Pellacani e Matteo Santoro, dunque le aspettative non erano altissime, ma qualcosa di più, soprattutto in certe gare era possibile aspettarselo. Il miglior risultato senza alcun dubbio quello dei giovani Riccardo Giovannini e Simone Conte nel sincro maschile dalla piattaforma. Un sesto posto sicuramente convincente, a soli sette punti dalla quarta posizione e con il rimpianto per un errore proprio nell’ultimo tuffo. Una coppia, però, di grande talento e sicuramente dal futuro roseo, visto che la carta d’identità recita 23 anni per Giovannini e 19 per Conte.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tuffi, Giovannini/Conte i migliori di un’Italia un po’ opaca a Pechino

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