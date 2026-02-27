Tuffi azzurri eliminati nei preliminari del day-1 in Coppa del Mondo a Montreal | out Pizzini dai 3 metri Giovannini e Conte dalla piattaforma
La prima giornata di gare della tappa di Montreal si conclude con l’eliminazione di alcuni atleti italiani nei preliminari di tuffi. Pizzini non si qualifica nei 3 metri, mentre Giovannini e Conte vengono eliminati dalla piattaforma. Le prove si sono svolte senza sorprese significative, lasciando spazio alle altre nazionali di confrontarsi nelle fasi successive.
Calato il sipario sulla prima giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo di tuffi in programma a Montreal (Canada). Un appuntamento che avrà una valenza particolare, vista la cancellazione del secondo round del massimo circuito internazionale previsto in Messico, a Guadalajara. Una decisione figlia di un’attenta valutazione dei problemi presenti nello Stato di Jalisco, che non garantiscono la sicurezza massima dei partecipanti alla Coppa del Mondo. Sarà quindi solo quel che accadrà in terra canadese a determinare la qualificazione alla SuperFinal di Pechino (1°-3 maggio). Il format della competizione prevede finale diretta per le gare sincro, mentre nelle prove individuali le eliminatorie promuovono all’atto conclusivo i migliori dodici punteggi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tuffi, cancellata la seconda tappa della Coppa del Mondo di tuffi in MessicoWorld Aquatics ha annunciato l’annullamento della tappa della Coppa del Mondo di tuffi in programma a Zapopan, in Messico, dal 5 all’8 marzo 2026.
