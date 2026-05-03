Tuffi la Cina completa l’en plein alla Super Final di Pechino

La Super Final della Coppa del Mondo di tuffi si è conclusa a Pechino con la vittoria totale della squadra cinese. Durante le competizioni, gli atleti locali hanno conquistato il primo posto in tutte le discipline, assicurandosi un risultato senza rivali. La manifestazione ha visto una partecipazione internazionale, ma nessun altro team è riuscito a mettere in difficoltà i padroni di casa.

Si è conclusa la Super Final della Coppa del Mondo di tuffi a Pechino. Un dominio assoluto dei padroni di casa, che hanno monopolizzato il primo posto in tutte le gare. Le ultime affermazioni per la Cina sono arrivate dalle gare individuali dai tre metri femminili e dalla piattaforma maschile. Strepitoso duello tutto cinese dai tre metri, c on la vittoria che è andata Chen Jia (374.40) per poco più di un punto sulla connazionale Chen Yiwen (373.05). Una gara praticamente in parallelo per le due cinesi, anche se non sono mai riuscite ad andare oltre gli ottanta punti con un tuffo. In terza posizione ha terminato l’australiana Madison Keeney (339.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, la Cina completa l’en plein alla Super Final di Pechino Notizie correlate Leggi anche: Tuffi, la Cina continua a dominare alla Super Final di Pechino. Jodoin di Maria eliminata al primo turno Tuffi, la Cina domina nella prima giornata della Super Final a Pechino. Azzurri lontani dal podioSi è alzato il sipario sulla Super Final della Coppa del Mondo di tuffi a Pechino. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tuffi, la Cina continua a dominare alla Super Final di Pechino. Jodoin di Maria eliminata al primo turno; Super Final di Coppa del mondo di tuffi 2026: il programma, la squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; World Cup. Gli azzurri in gara nella Super Final di Pechino; Tuffi, la Cina domina nella prima giornata della Super Final a Pechino. Azzurri lontani dal podio. Tuffi, la Cina completa l’en plein alla Super Final di PechinoSi è conclusa la Super Final della Coppa del Mondo di tuffi a Pechino. Un dominio assoluto dei padroni di casa, che hanno monopolizzato il primo posto in ... oasport.it Tuffi, la Cina continua a dominare alla Super Final di Pechino. Jodoin di Maria eliminata al primo turnoSeconda giornata alla Super Final della Coppa del Mondo di tuffi a Pechino. C'era solo un'azzurra in gara oggi ed era Sarah Jodoin di Maria, che purtroppo ... oasport.it Rossella Ferrari. . Finale di una super serata a Candelù! Grazie di cuore a tutti! - facebook.com facebook