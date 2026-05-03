Tuffi la Cina completa l’en plein alla Super Final di Pechino

Da oasport.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Super Final della Coppa del Mondo di tuffi si è conclusa a Pechino con la vittoria totale della squadra cinese. Durante le competizioni, gli atleti locali hanno conquistato il primo posto in tutte le discipline, assicurandosi un risultato senza rivali. La manifestazione ha visto una partecipazione internazionale, ma nessun altro team è riuscito a mettere in difficoltà i padroni di casa.

Si è conclusa la Super Final della Coppa del Mondo di tuffi a Pechino. Un dominio assoluto dei padroni di casa, che hanno monopolizzato il primo posto in tutte le gare. Le ultime affermazioni per la Cina sono arrivate dalle gare individuali dai tre metri femminili e dalla piattaforma maschile. Strepitoso duello tutto cinese dai tre metri, c on la vittoria che è andata Chen Jia (374.40) per poco più di un punto sulla connazionale Chen Yiwen (373.05). Una gara praticamente in parallelo per le due cinesi, anche se non sono mai riuscite ad andare oltre gli ottanta punti con un tuffo. In terza posizione ha terminato l’australiana Madison Keeney (339.🔗 Leggi su Oasport.it

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