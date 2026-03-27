Tucson Angel Manfredonia | al via i playoff!

Domenica 29 marzo alle 18:30 al Paladante si svolgeranno i playoff della squadra Tucson Angel Manfredonia. La partita rappresenta l’inizio delle fasi decisive della competizione e attirerà gli appassionati locali che vorranno seguire l’evento dal vivo. La sfida si inserisce nel calendario ufficiale e coinvolge i team qualificati alle fasi finali del torneo.

Domenica 29 marzo, ore 18:30 al Paladante, si accende il sogno playoff! La Tucson Angel Manfredonia affronta la Magna Grecia Academy Castellaneta in gara 1 di questi attesissimi playoff! Magna Grecia Academy Castellaneta è una formazione temibile: nel girone di ritorno ha conquistato 6 vittorie, qualificandosi ai playoff in settima posizione. Una squadra con esperienza, composta da giocatori di categoria superiore, che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. I ragazzi di coach Ciociola sono pronti a rispondere con il cuore, la grinta e il sostegno del nostro pubblico. Non mancate: è solo l’inizio del nostro cammino verso il sogno! 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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