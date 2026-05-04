Trump tira le orecchie a Merz | via 5mila soldati americani dalla Germania

In un intervento recente, l’ex presidente ha criticato la decisione di ridurre la presenza militare americana in Germania, chiedendo il ritiro di circa 5.000 soldati. Questa presa di posizione arriva dopo che i politici tedeschi sono stati accusati di criticare aspramente anche alleati come la Francia, in particolare riguardo agli investimenti per la difesa comune. La questione dei contingenti militari statunitensi in Europa rimane al centro di discussioni politiche e strategiche.

I politici tedeschi sono soliti criticare senza pietà persino gli alleati più stretti. Lo hanno fatto recentemente coi francesi, giudicati taccagni negli investimenti per la difesa comune. Ma a questo giro a Berlino è arrivata una poderosa tirata d’orecchie da parte di Trump. Quasi una punizione per l’insolenza dimostrata. Merz critica pesantemente gli USA. La scorsa settimana il cancelliere Merz ha commesso l’imprudenza di affermare che nel conflitto con Teheran gli USA “chiaramente non possiedono alcuna strategia”. Anzi, finora sono stati “umiliati” dagli iraniani, che sono invece “molti abili nel negoziare, o meglio nel non negoziare”, lasciando gli statunitensi col cerino in mano dopo che erano andati a Islamabad a parlare.🔗 Leggi su Follow.it

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