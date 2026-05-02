Iran | Probabile una nuova guerra con gli USA e Trump ritira 5mila soldati dalla Germania

Le relazioni tra Iran e Stati Uniti si sono nuovamente deteriorate, con una possibile escalation militare che preoccupa gli osservatori. Nel frattempo, l’amministrazione statunitense ha deciso di ritirare circa 5.000 soldati dalla Germania, senza specificare i motivi di questa decisione. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre le tensioni tra le due nazioni continuano a crescere.

La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire e lo scenario di un nuovo conflitto non viene più escluso apertamente. A lanciare l’allarme è stato Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del Comando di Khatamolanbia, secondo cui una nuova guerra tra i due Paesi sarebbe “probabile”. Parole che arrivano in un momento già estremamente delicato, segnato da scontri indiretti, tensioni energetiche e un clima di forte instabilità internazionale. Teheran, però, continua a muoversi su un doppio binario. Da un lato mantiene toni duri e ribadisce la propria capacità di risposta militare, dall’altro prova a tenere aperto uno spiraglio diplomatico....🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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