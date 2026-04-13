Iran Trump | Ci hanno chiamato e vogliono un accordo Bbc | Una prima nave attraversa Hormuz dall’inizio del blocco Usa – La diretta

Dopo il fallimento del vertice tra Stati Uniti e Iran a Islamabad, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato il blocco navale dello Stretto di Hormuz, con l’obiettivo di fermare le esportazioni di petrolio iraniane. Nel frattempo, secondo fonti della BBC, una nave ha attraversato lo stretto per la prima volta dall’inizio delle restrizioni statunitensi. In un altro passo, Trump ha comunicato di aver ricevuto chiamate da parte di interlocutori iraniani interessati a un accordo.

Dopo il fallimento del vertice Usa-Iran a Islamabad Trump ha decretato il blocco navale dello Stretto, puntando a metter in ginocchio l’economia iraniana e le sue esportazioni di petrolio. Il presidente Usa ha attaccato il Pontefice, che ha invitato più volte al cessate il fuoco nel Golfo: «Lui è Papa perché ci sono io alla Casa Bianca». Anche se il Pakistan, grande mediatore in questo conflitto, parla di negoziati in pausa e non naufragati l’orologio corre: alle 16 di oggi ore italiane scattano le mosse della marina statunitense per fermare «tutte le navi che tentano di entrare o uscire dallo Stretto di Hormuz». L'articolo Iran, Trump: «Ci hanno chiamato e vogliono un accordo».🔗 Leggi su Open.online

Prima nave attraversa Hormuz dall'inizio del blocco Usa: è una portacontainer partita dall’India e diretta a DubaiLa Bbc riferisce di aver identificato quella che sembra essere la prima nave ad attraversare lo Stretto di Hormuz da quando gli Usa hanno imposto un...

Iran, Trump conferma il blocco di Hormuz. Araghchi: “Eravamo a un passo dall’accordo” – La direttaFalliti i negoziati tra Iran e Stati Uniti ospitati dal Pakistan a Islamabad, Donald Trump sembra chiudere a una seconda fase di trattative.

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La Stampa. . “La guerra ha finito per trasformare l’Iran da oppressiva teocrazia khomeinista in regime repressivo e affaristico. Le alleanze sono diventate minuetti in cui si cambia continuamente partner e nessuno è più in grado di garantire la sicurezza interna - facebook.com facebook

Dopo il fallimento dei colloqui tra Iran e Usa, nel mezzo di una sempre più fragile tregua nella guerra, arriva la conferma di Trump sul blocco navale dello stretto di Hormuz preannunciato ieri dal presidente americano. Lo stop, in entrata o uscita dai porti irania x.com