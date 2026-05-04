Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che se l’Iran dovesse attaccare le navi americane, verrebbe eliminato. La frase è stata pronunciata durante un'intervista a Fox News. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni tra i due paesi, con l’amministrazione statunitense che mantiene un atteggiamento deciso verso eventuali azioni militari iraniane. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o precisazioni su eventuali risposte o misure specifiche.

L’Iran verrà spazzato via se attaccherà le navi americane. Lo ha detto Donald Trump a Fox Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato una infografica sul suo account Truth, ribadendo che la Marina, l’Aeronautica e la difesa aerea iraniane sono state “distrutte”, mentre quelle degli Stati Uniti sono “operative al 100%”. Nell’infografica c’è anche l’effigie di Trump comparata a quella dell’ayatollah Ali Khamenei. Il suo volto è cancellato da una X rossa e accompagnato dalla scritta dead, ovvero morto. L’Iran è completamente preparato per ogni scenario nello Stretto di Hormuz, e “non permetterà a (il presidente statunitense Donald) Trump e alle forze americane di fare il prepotente”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump: “Spazziamo via l’Iran se attacca le nostre navi”

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