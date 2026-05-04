trump si prende il merito del rinnovato successo di ymca ma melania odia il suo balletto

Donald Trump ha dichiarato di aver contribuito al recente successo della canzone “Y.M.C.A.”, affermando di aver avuto un ruolo nel suo rinnovato interesse. Nel frattempo, si vocifera che la sua attenzione si sia spostata anche sul settore discografico, oltre a continuare a seguire da vicino i mercati finanziari. La notizia ha suscitato commenti e reazioni tra gli addetti ai lavori, mentre si attende una conferma ufficiale.

I mercati finanziari non gli bastano più: ora Donald Trump sembra essere fermamente intenzionato a influenzare anche quello discografico. Il presidente statunitense è infatti convinto che i suoi passi di danza sulle note di Y.M.C.A. dei Village People abbiano contribuito al ritorno in auge del brano nelle classifiche di Billboard. Il pezzo, da lui descritto come «l’inno nazionale gay», è stato spesso utilizzato durante la sua campagna presidenziale del 2024 e, da allora, è tornato a scalare le charts. Durante un intervento presso la residenza per anziani The Villages, in Florida, venerdì 1° maggio, il tycoon si è attribuito il merito del rinnovato successo della canzone, che ha raggiunto la vetta della Top DanceElectronic Digital Song Sales di Billboard alla fine del 2024, oltre quarant’anni dopo la sua uscita.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump si prende il merito del rinnovato successo di “Y.M.C.A.” (ma Melania odia il suo balletto)

Trump pede demissão do apresentador Jimmy Kimmel após piada com Melania

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