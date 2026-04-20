Gli avvocati di Paolo Zampolli avevano diffidato Report dalla messa in onda della sua intervista, ma il servizio “La guerra di Epstein”, come da programma, è stato trasmesso domenica 19 aprile su RaiTre. Al centro l a testimonianza di Amanda Ungaro, ex compagna dell’imprenditore vicinissimo a Trump e alla sua amministrazione. La modella brasiliana ha denunciato il rapporto tossico tra loro due, durato vent’anni e iniziato quando lei era ancora minorenne, e caratterizzato di violenze fisiche e psicologiche. Due i punti che sostiene Ungaro, e che mettono in relazione Epstein e la first lady: il primo, che a presentarla al presidente sia stato proprio il finanziere pedofilo e non Zampolli, come compare anche in una testimonianza rilasciata all’ Fbi e presente nei “files”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è un patto tra Zampolli e Melania Trump”: Report e la diffida dell’inviato di Trump. Ma sui social il servizio viene rilanciato

President Donald Trump and First Lady Melania Trump host a dinner for thenations governors

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