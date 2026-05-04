Trump show alla Casa Bianca con la star di ‘Affari di famiglia’

Durante un evento alla Casa Bianca dedicato alle piccole e medie imprese, l'ex presidente ha partecipato a uno show con la star di uno spettacolo televisivo. Durante l'incontro, ha espresso il suo apprezzamento per un noto personaggio televisivo, definendolo con entusiasmo. L'evento ha coinvolto anche altri partecipanti e si è svolto in un clima di celebrazione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai contenuti specifici dell'iniziativa.

(Adnkronos) – "Amo quest'uomo, Donald Trump è il più grande presidente della storia". Donald Trump presiede alla Casa Bianca un evento per le piccole e media imprese. E incassa l'endorsement 'live' di una star della tv. Rick Harrison, protagonista dello show 'Affari di famiglia' (Pawn Stars il nome originale), viene invitato dal presidente al microfono.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Trump Dynasty: How one Family Rules America! | FD Finance Notizie correlate Leggi anche: Trump, Messi e la guerra contro l’Iran: lo show alla Casa Bianca Leggi anche: Meloni alla Casa Bianca nell'aprile 2025, la stretta di mano con Trump ARCHIVIO Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump in salvo: Un uomo malato, serve pace; Video. Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump portato via dai servizi segreti; L’attacco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, con foto e video; Sparatoria alla Casa Bianca, Trump viene portato via protetto dalla sicurezza. Il caos nella sala. Spari vicino alla Casa Bianca, dove è in corso un evento con Trump. Il Secret Service ha colpito l'aggressoreUna persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca dopo aver aperto il fuoco. Lo dicono le forze dell'ordine sui social. È stato ordinato il lockdown ... ilmattino.it Spari alla cena con i giornalisti della Casa Bianca, sospetto voleva colpire funzionari amministrazione TrumpIl presidente Usa Donald Trump è stato rapidamente scortato fuori dal palco dagli agenti dei Servizi Segreti e portato al sicuro dopo che si sono uditi degli spari durante la cena dei corrispondenti d ... adnkronos.com Spari vicino alla Casa Bianca, dove è in corso un evento con Trump - facebook.com facebook Quando alla Casa Bianca c'era un Presidente degli Stati Uniti e un leader vero dell'Occidente Ascoltate le parole di Ronald #Reagan x.com