Meloni alla Casa Bianca nell' aprile 2025 la stretta di mano con Trump ARCHIVIO
Nel mese di aprile 2025, la premier italiana si è recata alla Casa Bianca, dove ha incontrato il presidente degli Stati Uniti. Al suo arrivo, è stata accolta con una stretta di mano da parte di Donald Trump, che ha commentato pubblicamente di considerarla
(Agenzia Vista) Usa, 14 aprile 2026 "È una grande persona". Lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, accogliendo la premier Meloni al suo arrivo alla Casa Bianca nell'aprile 2025. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.🔗 Leggi su Iltempo.it
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