Trump Messi e la guerra contro l’Iran | lo show alla Casa Bianca

Alla Casa Bianca, Donald Trump ha discusso della guerra contro l’Iran, mentre Leo Messi e i giocatori dell’Inter Miami ascoltavano attentamente le sue parole. L’evento ha visto la partecipazione del presidente degli Stati Uniti che ha affrontato il tema delle tensioni internazionali, coinvolgendo anche la squadra di calcio campione della MLS. L’incontro ha suscitato interesse tra i presenti, senza ulteriori dettagli sui contenuti della discussione.

(Adnkronos) – Donald Trump parla della guerra contro l'Iran. Leo Messi e l'Inter Miami, la squadra campione della MLS, ascolta con attenzione l'aggiornamento del presidente degli Stati Uniti. L'evento organizzato per celebrare il trionfo della squadra della Florida diventa un evento per certi versi surreale. Trump snocciola dati sull'operazione militare, parla di missili e aerei, invita i pasdaran ad arrendersi. I calciatori ascoltano, qualcuno ha comprensibilmente un'espressione perplessa. Il presidente si sofferma su Cuba, prevede il crollo dell'isola caraibica, accenna alle elezioni del 2020 'rubate'. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Iran, Trump-Merz alla Casa Bianca: attacchi a Spagna e Regno Unito mentre la guerra andrà avanti

Centcom: "50.000 soldati Usa assegnati alla guerra contro l'Iran". La Casa Bianca convoca i colossi della Difesa

USA E ISRAELE ATTACCANO L'IRAN: IL MESSAGGIO VIDEO DI DONALD TRUMP

