Negli ultimi mesi, il sostegno a un ex presidente statunitense si è ridotto a causa di problemi economici e di inflazione crescente. La situazione finanziaria del paese sembra influire sul suo livello di approvazione, mentre le questioni legate alla gestione del confine non riescono più a mantenere il supporto di una parte dell’elettorato. Questi fattori stanno portando a un calo di consensi, anche tra chi in passato aveva mostrato fiducia.

? Cosa scoprirai Quale settore economico sta distruggendo il consenso di Trump?. Perché la gestione del confine non basta più a salvarlo?. Chi mette seriamente in dubbio l'acutezza mentale del presidente?. Come influirà il malcontento sull'Iran sulle prossime elezioni?.? In Breve Approvazione gestione economia al 34% e costo della vita al 23%. Disapprovazione strategia militare contro Teheran al 66%. Il 59% degli intervistati dubita dell'acutezza mentale del presidente. Controllo immigrazione al confine con Messico approvato dal 45% degli americani. Il 37% degli elettori americani approva la gestione di Trump, un dato che segna un lieve calo rispetto al 39% registrato lo scorso febbraio, mentre l’allarme cresce alla Casa Bianca in vista delle elezioni di midterm di novembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump perde terreno: l’economia e l’inflazione colpiscono il consenso

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