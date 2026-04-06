Secondo gli ultimi sondaggi, l’indice di gradimento dell’ex presidente si attesta a -17%, un dato che lo posiziona peggio rispetto al presidente in carica dopo il confronto pubblico. Inoltre, il 16% degli intervistati ha dichiarato che non lo rivoterebbe. In passato, le rilevazioni negli Stati Uniti hanno spesso sottovalutato il consenso reale, e questa tendenza si ripete anche in questa tornata.

I sondaggi non sono oracoli. Negli Stati Uniti lo si ripete come un mantra, soprattutto dopo una stagione — da Hillary Clinton a Trump stesso — in cui le rilevazioni hanno più volte sottovalutato o frainteso l’elettorato reale. Eppure, quando una pluralità di indagini, con metodologie diverse, converge nella stessa direzione, diventa difficile liquidarle come rumore statistico. Oggi quei segnali puntano tutti verso un dato politico preciso: la popolarità di Donald Trump è in calo, e lo è in modo qualitativamente nuovo. Spulciano nei media americani si trovano diversi articoli che analizzano i “sentimenti” di chi lo ha votato. Il 16 % non... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump perde terreno nei sondaggi: l’indice di gradimento a -17% (peggio di Biden dopo il confronto). E il 16% non lo rivoterebbe

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4 di sera. . "Difficile ora un cambio di regime in Iran. Più dura la guerra e più Trump perde consensi" Francesco Giubilei a #4disera Weekend facebook

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