Crescita lavoro inflazione | i numeri che non tornano nell’economia di Trump

Nel suo più logorroico discorso, Donald Trump ha lanciato un messaggio forte: è cominciata la nuova età dell’oro, grazie a lui naturalmente. Con piglio castrista e retorica da Cuba libre, ha detto che l’economia non è mai andata così bene, frutto delle “bellissime tariffe” che sono il suo chiodo fisso e l’architrave della Trumpnomics. Ha ragione, una volta grattata via la fuffa? Diamo un’occhiata a qualche cifra, presa da fonti ufficiali e dalla Dow Jones che è la casa madre del Wall Street Journal, ma della cui serietà nessuno finora ha mai dubitato. Cominciamo da Big Money. Nonostante i dazi, l’indice Standard & Poor’s delle 500 maggiori imprese quotate, dopo il tonfo di mille punti provocato dal Liberation day del primo aprile 2025, è tornato a salire. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

