Trump ne ha combinata un’altra | l’imbarazzante video in cui fa body shaming al capo della NASA è già virale e devi guardarlo

Un video recente ha attirato l’attenzione online mostrando un ex presidente che, durante un evento ufficiale dedicato all’esplorazione spaziale, si rivolge in modo insolito al capo della NASA, facendo commenti sul suo aspetto fisico. Il filmato, che in breve tempo si è diffuso sui social, ha suscitato reazioni diverse, con molti utenti che ne hanno parlato come di un episodio imbarazzante e involontariamente comico.

C’è un modo per trasformare un evento istituzionale dedicato all’esplorazione spaziale in un siparietto da commedia involontaria. E Donald Trump, come spesso accade, ha trovato la formula. Durante un incontro alla Casa Bianca con gli astronauti della missione Artemis II, il presidente degli Stati Uniti ha deciso di interrompere il protocollo per scherzare sull’aspetto fisico di Jared Isaacman, amministratore della NASA. La scena si è svolta nello Studio Ovale, con le telecamere puntate e i giornalisti pronti a raccogliere dichiarazioni sulla missione che riporterà astronauti in orbita lunare. Mentre un cronista rivolgeva una domanda sulla possibilità di spostare il quartier generale della NASA, Trump ha preferito lasciare la risposta a Isaacman.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Trump ne ha combinata un’altra: l’imbarazzante video in cui fa body shaming al capo della NASA è già virale (e devi guardarlo) Notizie correlate Cristina, la figlia di Roberto Ferri, ne ha combinata un'altra delle sueSarà una Pasquetta molto movimentata quella di un Un posto al sole di stasera, alle 20. Chanel Totti vittima di body shaming sotto il video con Claudio Pallitto"Fatevi aiutare, se avete questa cattiveria, invidia, fatevi aiutare, che non è normale" scrive Claudio Pallitto in difesa di Chanel Totti dopo le...