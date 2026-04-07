Questa sera, alle 20.50 su Rai 3, andrà in onda una nuova puntata della soap opera

S arà una Pasquetta molto movimentata quella di un Un posto al sole di stasera, alle 20.50 su Rai 3. Alla festa organizzata da Cristina Ferri si imbucano dei bulletti con gravi conseguenze. Complice infatti anche una bufera improvvisa, il cortile di Palazzo Palladini diventerà ingestibile, mentre Roberto Ferri, padre di Cristina, scoprirà quello che ha combinato la figlia senza avvertirlo. Sul set con i protagonisti di “Un Posto al Sole”: Marina e Roberto X Leggi anche › A “Un posto al sole” arriva il giorno della nozze fra Niko e Manuela (o si tratta di Micaela?) Un posto al sole: anticipazioni puntata di 7 aprile, la festa di Cristina Ferri si rivela un disastro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cristina, la figlia di Roberto Ferri, ne ha combinata un'altra delle sue

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Di un pittore tarantino il ritratto del papa Roberto Ferri lo ha consegnato a Leone XIV nella sala ducale in VaticanoScrive Roberto Ferri: È stato per me un immenso onore consegnare personalmente a Sua Santità Papa Leone XIV il ritratto ufficiale da me realizzato,...

Temi più discussi: Un Posto al Sole, anticipazioni 8 aprile: cresce la tensione tra Roberto e Cristina; Un Posto al Sole anticipazioni 6-10 aprile: festa nel caos, Cristina fugge e Ferri è disperato; Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 2 aprile 2026: la piccola Nunzia sta male; Un posto al sole anticipazioni 6-10 aprile: festa nel caos, Cristina fugge e Ferri è disperato.

Un Posto al Sole, le anticipazioni di mercoledì 8 aprile: Ferri adesso decide di imporre la sua lineaQuando è troppo, è troppo. Le anticipazioni della puntata di domani di Un Posto al Sole, in onda su Rai Tre a partire dalle 20.50, lasciano intendere che stavolta Roberto ... ilmattino.it

Un Posto al Sole, Pasquetta rovina Ferri che esplode con CristinaUn Posto al Sole, cosa succede nella puntata del 7 aprile Nella puntata di martedì 7 aprile di Un Posto al Sole, in onda alle 20.50 su Rai Tre, la fes ... assodigitale.it

ROBERTO FERRI. LA FORZA DEL CORPO A cura di Diletta Branchini Dal 27 Aprile 2026 al 19 Luglio 2026 il Museo Hendrik Christian Andersen, diretto da Maria Giuseppina Di Monte e afferente all’istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei N - facebook.com facebook