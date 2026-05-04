Trump lancia un’operazione per sbloccare lo Stretto di Hormuz

Da periodicodaily.com 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un’operazione chiamata Progetto Libertà per riaprire lo Stretto di Hormuz. Ha dichiarato che se l’Iran ostacolasse questa iniziativa, sarebbe necessario usare la forza. L’operazione mira a garantire il passaggio marittimo attraverso questa via strategica. La comunicazione è arrivata dopo che sono stati segnalati blocchi o tensioni nella zona, coinvolgendo le forze militari statunitensi e iraniane.

Il presidente americano Donald . Ha poi avvertito che, qualora l’Iran ostacolasse questa operazione, denominata Progetto Libertà, “sarebbe purtroppo necessario ricorrere alla forza”. Teheran ha risposto che qualsiasi intervento statunitense nello Stretto di Hormuz sarebbe considerato una violazione del cessate il fuoco. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato un’operazione che inizierà oggi per liberare le navi bloccate nel Golfo da due mesi. Trump ha parlato di un “gesto umanitario” e “di buona volontà” a favore dei marinai rimasti bloccati a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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© Periodicodaily.com - Trump lancia un’operazione per sbloccare lo Stretto di Hormuz

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