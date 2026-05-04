Trump lancia un’operazione per sbloccare lo Stretto di Hormuz

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un’operazione chiamata Progetto Libertà per riaprire lo Stretto di Hormuz. Ha dichiarato che se l’Iran ostacolasse questa iniziativa, sarebbe necessario usare la forza. L’operazione mira a garantire il passaggio marittimo attraverso questa via strategica. La comunicazione è arrivata dopo che sono stati segnalati blocchi o tensioni nella zona, coinvolgendo le forze militari statunitensi e iraniane.

Il presidente americano Donald . Ha poi avvertito che, qualora l’Iran ostacolasse questa operazione, denominata Progetto Libertà, “sarebbe purtroppo necessario ricorrere alla forza”. Teheran ha risposto che qualsiasi intervento statunitense nello Stretto di Hormuz sarebbe considerato una violazione del cessate il fuoco. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato un’operazione che inizierà oggi per liberare le navi bloccate nel Golfo da due mesi. Trump ha parlato di un “gesto umanitario” e “di buona volontà” a favore dei marinai rimasti bloccati a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Trump lancia un’operazione per sbloccare lo Stretto di Hormuz Notizie correlate Leggi anche: Iran-Usa: nuova proposta per sbloccare lo stallo e riaprire lo Stretto di Hormuz Trump annuncia “Project Freedom” per sbloccare le navi nello Stretto di HormuzABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio dell’operazione Gli Stati Uniti si preparano ad avviare “Project Freedom”, un’operazione finalizzata a liberare... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Medio Oriente - Trump lancia l'operazione Freedom per liberare le navi a Hormuz. L'Iran minaccia ritorsioni; Trump lancia l’operazione Project Freedom. L’Iran avverte gli Usa: no interferenze nello Stretto di Hormuz; USA-IRAN, TRUMP LANCIA L'OPERAZIONE PROJECT FREEDOM: NAVI DA GUERRA NELLO STRETTO DI HORMUZ DA LUNEDÌ; Iran, nuova proposta agli Usa. Trump: Non accettabile ma parliamo. Piano Usa per liberare le navi a Hormuz. Trump lancia l’operazione Project Freedom per liberare Hormuz. Da Teheran: Navigazione nello Stretto solo con il nostro coordinamentoESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – Si chiama Project Freedom l’operazione per liberare lo Stretto di Hormuz in partenza questa mattina. Lo ha annunciato il presidente Usa, Donald Tr ... ticinonotizie.it Medio Oriente, Trump lancia l'operazione Freedom per liberare le navi a Hormuz. L'Iran minaccia ritorsioni. Il LiveblogLa replica di Teheran: 'Le forze Usa saranno attaccate se si avvicinano'. Il presidente Usa: 'Con l'Iran sta andando molto bene' (ANSA) ... ansa.it Le forze statunitensi saranno attaccate se entreranno nello Stretto di Hormuz. Lo ha minacciato l'esercito iraniano, dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato che Washington avrebbe iniziato a scortare le navi attraverso lo Stretto. "Avverti - facebook.com facebook Il blocco dello Stretto di Hormuz complica il viaggio di Trump a Pechino x.com