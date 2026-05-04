A partire da lunedì mattina, gli Stati Uniti assumeranno il comando nel condurre le navi fuori dallo Stretto di Hormuz. La decisione è stata annunciata ufficialmente e riguarda il tentativo di ripristinare la libertà di navigazione nella zona, una delle rotte più strategiche per il commercio globale. La mossa si inserisce in un quadro di tensioni crescenti nella regione e di sforzi per sostenere l’economia mondiale.

Gli Stati Uniti inizieranno a guidare le navi fuori dallo Stretto di Hormuz a partire da lunedì mattina (ora del Medio Oriente). E’ la dichiarazione dell presidente statunitense Donald Trump condivisa su Truth. “Questo processo, denominato Project Freedom, inizierà lunedì mattina, 4 maggio 2026, ora del Medio Oriente. Sono pienamente consapevole che i miei rappresentanti stanno avendo colloqui molto positivi con l’Iran e che questi colloqui potrebbero portare a qualcosa di molto positivo per tutti”. Secondo Trump, l’operazione si concentrerà sull’aiutare le navi a lasciare il Golfo Persico, con i paesi che chiederanno “agli Stati Uniti se possiamo aiutarli a liberare le loro navi, bloccate nello Stretto”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Trump: “Guideremo le navi bloccate fuori dallo Stretto di Hormuz”. Il piano Usa per ridare fiato all’economia mondiale

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