Negli ultimi giorni, il presidente ha dichiarato che le mine a Hormuz sono l’unica risorsa dell’Iran, ma il New York Times riferisce che Teheran non riesce a ritrovarle. Nel frattempo, per la prima volta dall’inizio del conflitto, diverse navi della Marina statunitense hanno attraversato lo Stretto di Hormuz senza averne concordato il passaggio con l’Iran. La regione rimane al centro di tensioni e movimentazioni militari.

Per la prima volta dall’inizio della guerra, “diverse navi” della Marina statunitense hanno attraversato in queste ore lo Stretto di Hormuz, senza concordare il passaggio con l’Iran. La notizia, che non è stata confermata da fonti ufficiali e che giunge nella giornata dell’avvio dei negoziati a Islamabad, arriva dall’account X del giornalista Barack Ravid di Axios, che cita un funzionario Usa. Lo Stretto di Hormuz resta al centro, oltre che delle trattative tra le parti, delle dichiarazioni di Donald Trump che sul suo social Truth ha peraltro aggiunto che “l’unica cosa” che resta all’Iran – la cui “Marina è distrutta, la loro Aeronautica è...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Le mine a Hormuz unica risorsa dell’Iran”. Ma Nyt rivela: “Teheran non riesce a ritrovarle”. Intanto dallo Stretto passano navi Usa

Iran, Nyt: “Teheran non può riaprire Hormuz perché non riesce a localizzare le mine”(Adnkronos) – L’Iran non sarebbe in grado di riaprire completamente lo Stretto di Hormuz perché non riesce a localizzare o rimuovere tutte le mine...

Nyt: “L’Iran non può riaprire Hormuz perché non riesce a localizzare le mine posate nello Stretto”Roma, 11 aprile 2026 - L'Iran non è stato in grado di riaprire lo Stretto di Hormuz a un maggiore traffico marittimo perché non riesce a localizzare...

Trump minaccia centrali elettriche e ponti in Iran: Aprite lo Stretto, bastardi