Il stretto di Hormuz rimane al centro dell’attenzione, con il governo statunitense che invita le navi bloccate a reagire e passare senza timore. Nel frattempo, il Financial Times riferisce che Francia e Italia hanno avviato colloqui con Teheran, con l’obiettivo di garantire un passaggio sicuro alle imbarcazioni che attraversano questa via strategica.

Intanto, il Financial Times ha reso noto che Francia e Italia avrebbero avviato colloqui con Teheran per garantire un attraversamento sicuro alle navi attraverso il passaggio marittimo. Ma a stretto giro è giunta la smentita da Palazzo Chigi. L'obiettivo è riavviare le esportazioni di petrolio e gas senza ampliare il conflitto Le navi mercantili in attesa di passare per loStretto di Hormuzdovrebbero“tirare fuori le palle e attraversarlo“. Il canonico tono politico del presidente degli Stati UnitiDonald Trumpche, in un’intervista conFox news, dopo che diverse imbarcazioni sono state attaccate daTeherannel passaggio marittimo, ha trovato la “soluzione al problema“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Stretto Hormuz, Trump a navi bloccate:” Tirate fuori le palle e passate”

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