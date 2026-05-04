Dal Marocco al Mediterraneo Ecco le pedine che Trump muove al sud

Lo scorso 8 febbraio, presso l’ambasciata americana a Madrid, si è svolto un incontro tra rappresentanti statunitensi e alcuni esponenti di paesi del Nord Africa e del Mediterraneo. L’evento ha coinvolto figure diplomatiche di diverse nazionalità, senza che abbia ricevuto grande attenzione sui media europei, che sono concentrati sulle tensioni in Iran. La riunione si inserisce in un quadro più ampio di attività diplomatiche degli Stati Uniti nella regione.

L’8 febbraio scorso, nell’ambasciata americana a Madrid, si è consumato un evento diplomatico destinato a passare quasi inosservato nell’agenda mediatica europea, dominata dalla crisi iraniana. I ministri degli Esteri di Marocco, Fronte Polisario, Algeria e Mauritania si sono seduti allo stesso tavolo per discutere il futuro del Sahara Occidentale. A guidare il processo non era Staffan de Mistura, l’inviato speciale del segretario generale dell’Onu — presente, ma di fatto emarginato — bensì Massad Boulos, consigliere di Trump per Africa e Medio Oriente, affiancato dall’ambasciatore americano alle Nazioni Unite, Michael Waltz. Il formato dice già tutto.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dal Marocco al Mediterraneo. Ecco le pedine che Trump muove al sud Maroc : Mohammed VI dans les pas de Donald Trump Notizie correlate Caserta, Zannini muove le pedine: Luongo guida Terra di Lavoro Spa? Cosa sapere Giovanni Zannini nomina Francesco Luongo presidente di Terra di Lavoro Spa a Caserta. Coppa d’Africa al Marocco? Che attacco a Infantino: «È il Trump del calcio africano!»Calciomercato Milan, caccia al bomber: il nuovo sogno è Retegui! Primo incontro chiave di Tare, c’è anche il piano B Lautaro ammette: «Il desiderio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dal Marocco alla frontiera; Il turismo in crescita in Marocco nel primo trimestre con 4,3 milioni di arrivi; Marocco: Italia a SIEL per Rabat Capitale Mondiale del Libro 2026; Un paese senza petrolio, gas o altre risorse naturali di rilievo è diventato il polo automobilistico più dinamico del Mediterraneo. Dal Marocco al Mediterraneo. Ecco le pedine che Trump muove al sudL’8 febbraio scorso, nell’ambasciata americana a Madrid, si è consumato un evento diplomatico destinato a passare quasi inosservato nell’agenda mediatica europea, dominata dalla crisi iraniana. I mini ... formiche.net L’Italia al Siel di Rabat, Salzano Fase significativa per il rafforzamento del dialogo col MaroccoL'Ambasciata d'Italia in Marocco e l'Istituto Italiano di Cultura di Rabat annunciano la partecipazione italiana al Salon International de l'Édition et du Livre ... msn.com Si è concluso il primo dei due viaggi in Marocco accompagnato dalla nostra Stefania! Medine, Kasbah, mille colori e una notte nel deserto che ha reso tutto meraviglioso! Da Fez a Marrakech passando per lo splendido deserto del Sahara e tutte le meraviglie - facebook.com facebook