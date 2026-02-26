Turismo l' assessore Amata riceve il Console del Marocco | Rafforzare la cooperazione nel Mediterraneo

L'assessore al turismo ha incontrato il Console del Marocco per discutere di potenziali collaborazioni nel settore. Durante l'incontro si è parlato di opportunità di sviluppo e di rafforzare i legami tra i due territori. Si è sottolineata l'importanza di valorizzare le connessioni culturali e commerciali, con l'obiettivo di favorire scambi e iniziative congiunte nel Mediterraneo.

