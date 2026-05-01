Iran Trump vuole dichiarare la fine della guerra per aggirare il Congresso – La diretta

Nel 63° giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, il Pentagono ha inviato al presidente diversi piani d’attacco contro Teheran. Nel frattempo, i negoziati sono in stallo e il cessate il fuoco si fa sempre più precario. Donald Trump, secondo alcune fonti, avrebbe intenzione di dichiarare la fine della guerra per aggirare il Congresso. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Nel 63esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran Donald Trump ha ricevuto dal Pentagono una serie di piani d’attacco nei confronti di Teheran, mentre i negoziati languono e il cessate il fuoco diventa sempre più fragile. Ma il presidente ha un problema: deve informare il Congresso e ricevere l’autorizzazione per la guerra, visto che sono passati più di due mesi dall’inizio delle ostilità. Ma il tycoon avrebbe intenzione di dichiarare la fine della guerra per aggirare il limite, e poi riprenderla. Intanto Israele fornisce il suo scudo spaziale agli Emirati Arabi Uniti e secondo l’Onu la chiusura dello stretto di Hormuz strangola l’economia globale.🔗 Leggi su Open.online Trump: L'attacco all'Iran per fermare la minaccia nucleare contro di noi Notizie correlate Trump vuole aggirare il voto del Congresso per continuare la guerraEntro la mezzanotte di giovedì 1° maggio il presidente statunitense Donald Trump sarebbe obbligato a ottenere l’autorizzazione del Congresso per... Iran, Trump: «Se toccano il petrolio colpiremo più duramente». I Pasdaran: «Decidiamo noi la fine della guerra» – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che la guerra finirà presto, ma non questa settimana. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La fretta di Trump, i calcoli dell'Iran: così le due strategie portano allo stallo; Il regime iraniano ha detto che manterrà il controllo sullo stretto di Hormuz; Putin chiama Trump: 'Dare una chance ai negoziati con l'Iran'; Trump: Iran vuole accordo subito. Ma da oggi scade il tempo anche per gli Usa. Guerra in Iran, per Trump la scadenza è oggi. Nbc, dichiarerà fine conflitto per aggirare CongressoIl primo maggio sono infatti 60 giorni di conflitto e la legge prevede che il presidente richieda l'autorizzazione al Congresso per procedere ... rainews.it Guerra Usa-Iran, Trump informato per 45' su nuovi piani d'attaccoGuerra Usa-Iran, la diretta del 1° maggio 2026. Trump è stato informato sui piani per possibili attacchi militari all'Iran dal capo del Centcom, e dal Capo di Stato ... leggo.it Iran, guerra o negoziato: nella sfida Trump-Khamenei le 48 ore decisive per la crisi di Hormuz x.com MEDIO ORIENTE | Axios, Trump informato per 45 minuti su nuovi piani d'attacco all'Iran. Briefing con il comandante Centcom Cooper e il capo di Stato Maggiore Caine. LIVEBLOG #ANSA - facebook.com facebook