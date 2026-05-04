Trump | Con l' Iran sta andando molto bene liberiamo le navi da Hormuz Teheran avvisa gli Usa | Ogni interferenza violerà la tregua

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'avvio dell'operazione Project Freedom, affermando che le relazioni con l'Iran stanno andando bene e che saranno liberate le navi dal Golfo di Hormuz. Teheran ha risposto avvertendo che ogni intervento da parte degli Stati Uniti violerebbe la tregua stabilita. La Marina americana, secondo fonti di Axios, non sarà coinvolta nel supporto alle navi durante questa operazione.

Il presidente Usa lancia l'operazione Project freedom. Secondo Axios la Marina Usa non scorterà le imbarcazioni ma "indicherà le rotte più sicure per passare lo stretto" a Marina statunitense fornirà alle navi mercantili informazioni sulle migliori rotte marittime dello stretto di Hormuz, in particolare per quanto riguarda le rotte non minate dall'esercito iraniano. Lo scrive Axios, citando due funzionari americani. Secondo il media statunitense la nuova iniziativa Usa Project Freedom per lo stretto di Hormuz non prevederà necessariamente la scorta di navi della Marina statunitense alle navi mercantili. Uno dei funzionari ha infatti affermato che le navi della Marina statunitense saranno "nelle vicinanze" nel caso in cui fosse necessario impedire all'esercito iraniano di attaccare i mercantili che attraversano lo stretto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump: "Con l'Iran sta andando molto bene, liberiamo le navi da Hormuz". Teheran avvisa gli Usa: "Ogni interferenza violerà la tregua" Tregua USA-Iran, i 10 punti del piano di Teheran mettono alla prova Trump Notizie correlate Trump lancia Project Freedom: “Oggi libererò le navi da Hormuz. Con Iran sta andando molto bene” ma Teheran “Interferenze Usa nello stretto, atto di guerra”Il presidente americano ha annunciato che gli Usa avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom, per liberare le navi nello Stretto di Hormuz: “Un... Usa-Iran, respinta ogni mediazione: «Avanti con la guerra». Trump esorta Cina, Francia e Uk: «Servono le vostre navi a Hormuz» – La direttaNel quindicesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran Donald Trump ha annunciato che le forze statunitensi hanno colpito l’isola di Kharg. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Medio Oriente, Trump: 'Dall'Iran un nuovo documento dopo lo stop al viaggio in Pakistan degli inviati Usa'; Il regime iraniano ha detto che manterrà il controllo sullo stretto di Hormuz; Teheran resiste al blocco di Hormuz con tagli alla produzione di petrolio; Guerra in Iran, la diretta | Il presidente Usa ribattezza Hormuz su Truth Stretto di Trump. Teheran attacca: Errore terribile. Iran, Usa pronti a guidare navi nello Stretto di Hormuz. Trump: Positivi contatti con Teheran – la direttaIl presidente americano Donald Trump ha affermato che i suoi rappresentanti stanno avendo colloqui molto positivi con l'Iran. Il Ministero degli Esteri - ... lapresse.it Trump lancia Project Freedom: Oggi libererò le navi da Hormuz. Con Iran sta andando molto bene ma Teheran Interferenze Usa nello stretto, atto di guerraIl presidente americano ha annunciato che gli Usa avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom, per liberare le navi nello Stretto di Hormuz: Un gesto umanitario ... ilgiorno.it la Repubblica. . Nel batti e ribatti tra Washington e Teheran, con annunci bellicosi in pubblico e più cauti ragionamenti nel segreto della mediazione, la palla rotola di nuovo nel campo iraniano. Donald Trump è insoddisfatto anche dell’ultima bozza, questa in - facebook.com facebook Trump ci riprova, con le navi bloccate a Hormuz x.com